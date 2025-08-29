Фруктовый лед стал единственной категорией мороженого с ростом продаж

В первом полугодии 2025 года фруктовый лед стал единственной категорией мороженого, показавшей рост продаж в натуральном выражении. По данным компании «Нильсен», спрос на него увеличился на 7,2% год к году.

Аналитики и отраслевые эксперты связывают эту тенденцию с двумя основными факторами: фруктовый лед в среднем на треть дешевле классического молочного мороженого и все чаще воспринимается потребителями как более здоровая и низкокалорийная альтернатива традиционным десертам.

При этом общий рынок мороженого, напротив, сократился на 4,5% из-за аномально холодного лета, что делает успех фруктового льда еще более заметным на общем негативном фоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лето оказало холодный прием».