Сборы акцизов на жидкости для вейпов рухнули на 96%

Поступления акцизов с никотиносодержащих жидкостей в бюджет РФ за январь–июль 2024 года рухнули на 96%, до 14,5 млн руб. против 430,3 млн руб. годом ранее. Основной причиной обвала стал массовый уход производителей в тень после двукратного повышения акциза, сообщили «Ъ» в Союзе предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ).

Ставка акциза выросла с 20 руб. за 1 мл в 2023 году до 44 руб. в 2024-м, что сделало легальный бизнес невыгодным. Число легальных компаний сократилось со 117 до 5. При этом число потребителей вейпов выросло на 19%, а доля нелегального рынка достигла 85–86%.

В Росалкогольрегулировании подтвердили, что легальное производство жидкостей сократилось на 95%. Эксперты считают, что исправить ситуацию может лишь значительное снижение акцизной нагрузки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Акцизам дали испариться».