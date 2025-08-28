«Локомотиву» было легко без Артема Дзюбы

В заключительном матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Локомотив» на своем поле обыграл «Акрон» — 2:0. Эта победа позволила железнодорожникам опередить клуб из Тольятти на одно очко, и теперь они занимают второе место в группе D.

Бодро начав сезон, «Акрон» сбился с ритма и проиграл два последних матча в чемпионате, в том числе с ЦСКА, которому именно тольяттинцы нанесли пока единственное поражение. Это случилось в предыдущем туре Кубка России, когда они взяли верх в серии пенальти и с пятью очками захватили лидерство в очень сложной группе D. Правда, накануне подопечные Заура Тедеева потеряли его, так как тот же ЦСКА победил «Балтику» и возглавил турнирную таблицу, набрав семь баллов. Впрочем, «Локомотив» тоже немного забуксовал в последнее время и, сыграв два раза подряд вничью, опустился с первого на третье место в чемпионате. Да и в кубковом турнире у него было всего три очка.

Перед встречей с «Акроном» железнодорожники объявили о переходе на правах аренды полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. Соглашение с ним рассчитано до конца текущего сезона, а потом 25-летний футболист должен вернуться к красно-белым, с которыми продлил контракт до 2028 года. Два дня назад Пруцев полностью отыграл за «Спартак» кубковый матч с «Нижним Новгородом» и в заявку «Локомотива» пока не попал.

Москвичи вышли на поле без своего лидера и лучшего бомбардира премьер-лиги Алексея Батракова, оставшегося в запасе, а «Акрон», как обычно, дал выходной 37-летнему нападающему Артему Дзюбе, пока выступающему только в чемпионате.

В его отсутствие у тольяттинцев впереди столбил 19-летний Александр Морозов с ростом 193 см. Дебютант очень старался, но в окружении еще более рослых защитников Жерзино Ньямси и Егора Погостнова чувствовал себя скованно. А как надо действовать на позиции центрфорварда, ему показал опытный Николай Комличенко, который на 12-й минуте открыл счет оригинальным ударом пяткой после передачи от лицевой линии Зелимхана Бакаева. Ну а полузащитник «Локомотива» и в чемпионате сейчас является одним из лучших ассистентов, уступая лишь плеймейкеру «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Вслед за Комличенко попробовал забить и его молодой партнер по атаке Руслан Мялковский. 19-летний белорус тоже принял оригинальное решение, ударив с острого угла под перекладину, но и голкипер гостей Александр Васютин оказался к этому готов. Больше ничего интересного команды в первом тайме не придумали. Разве что «Акрон» отметился острым розыгрышем стандарта, когда центральный защитник Йонуц Неделчару едва не замкнул дальнюю штангу. Тольяттинцы пытались использовать и антропометрические данные Морозова, однако он с функциями Дзюбы не справился. Так что «Локомотив» относительно спокойно сохранил минимальное преимущество до перерыва.

Перед вторым таймом «Акрон» произвел сразу четыре замены, выпустив в том числе Максима Болдырева вместо Морозова. Перестановки тоже не привели к изменениям в игре, которая по-прежнему проходила в удобном для железнодорожников формате. Голевых моментов практически не было, но Ньямси с углового в исполнении Бакаева вполне мог поразить ворота, если бы не Васютин. А на 63-й минуте у гостей и вовсе удалили с поля Константина Марадишвили за то, что он, выполняя удар через себя в чужой штрафной площади, врезал по голове Артему Карпукасу и получил законную вторую желтую карточку. На этом их неприятности не закончились, и вскоре арбитры на VAR нашли повод для назначения пенальти, когда Жуан Эшковал, по их мнению, сфолил на заменившем Комличенко Дмитрии Воробьеве. Нападающий хозяев сам и реализовал довольно неоднозначный 11-метровый на 71-й минуте.

Понятно, что при таком раскладе исход матча уже не вызывал никаких сомнений. Команда Михаила Галактионова уверенно разыгрывала большинство, а Воробьев чуть не оформил дубль. Васютин выручил «Акрон». Хороший момент упустил и подключившийся к атаке защитник москвичей Лукас Фасон, лишив голевого паса вышедшего на замену Батракова. «Локомотив» победил 2:0 и поднялся на второе место в группе с шестью очками.

Александр Ильин