Военному полицейскому дали восемь лет за поборы с военнослужащих

Как узнал «Ъ», Южный окружной военный суд признал законным приговор бывшему военному полицейскому Олегу Макоеву, осужденному на восемь с половиной лет строгого режима за поборы с военнослужащих, самовольно оставивших свои части.

Суд установил, что капитан Макоев, занимавший должность начальника пункта сбора военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть (СОЧ), злоупотреблял своим положением в личных целях. Он получал взятки и оказывал услуги военнослужащим за вознаграждение, обещая содействие в переводе в другие подразделения, разрешении проживания за пределами гарнизона и включении в списки кандидатов на курсы подготовки офицерского состава.

По совокупности преступлений, включая получение взяток в значительном и крупном размере, а также мошенничество с использованием служебного положения, суд назначил Макоеву срок с пятилетним запретом занимать государственные должности и лишением офицерского звания. В ходе судебного разбирательства осужденный признал вину, однако просил смягчить наказание и направить его на службу в зону СВО, что не было удовлетворено.

