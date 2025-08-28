Восемь лет за чужие самоволки

Как стало известно “Ъ”, Южный окружной военный суд признал законным обвинительный приговор бывшему военному полицейскому из Северной Осетии Олегу Макоеву. Он был осужден на восемь с половиной лет строгого режима за поборы с военнослужащих, самовольно оставивших свои части. Сам фигурант, лишенный звания капитана, признал вину, но просил квалифицировать его действия мягче и вернуть на СВО.

Решение по делу 32-летнего полицейского Олега Макоева приняла «тройка» судей Южного окружного военного суда. Он пытался обжаловать приговор, вынесенный во Владикавказе в феврале этого года. По нему фигурант получил восемь с половиной лет строгого режима с пятилетним запретом занимать госдолжности и был лишен офицерского звания.

Военного признали виновным в двух эпизодах получения взяток — в значительном и крупном размере (ч. 2 и 5 ст. 290 УК) и двух случаях мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Срок был назначен по совокупности преступлений «путем частичного сложения наказаний».

В своей жалобе экс-капитан и его защита называли приговор чрезмерно суровым. Осужденный отмечал, что признал свою вину в мошенничествах и просил квалифицировать его действия в случаях со взятками таким же образом.

При таком раскладе он, учитывая, что ранее участвовал в СВО, является ветераном боевых действий, вполне мог рассчитывать на условное наказание и продолжить службу.

Стоит отметить, что Олег Макоев служил с 2009 года. В декабре 2020 года стал командиром взвода военной полиции Гвардейского мотострелкового Фастовского ордена Ленина, Краснознаменного, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полка. В ноябре 2022 года офицера назначили замначальника штаба одного из батальонов, а периодически из-за нехватки отбывших на СВО офицеров он исполнял обязанности начштаба и комбата.

Помимо этого, капитан Макоев был также начальником пункта сбора военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть (СОЧ).

Фактически на территории полка во Владикавказе было специально выделено помещение для «самовольщиков», контрактников и мобилизованных, которые не желали возвращаться в свои части, в основном после отпуска или ранений, полученных на СВО. Согласно приказу командующего войсками Южного военного округа от 15 сентября 2023 года и ряду распоряжений командиров рангом ниже, они «подлежат размещению в казарменном фонде» и могут привлекаться для работ внутри воинской части без выхода за ее пределы.

Между тем, как указано в судебных документах, капитан Макоев, являясь начальником пункта, мог самостоятельно принимать решения о целесообразности размещения в нем военнослужащих, а также о проживании их во внеслужебное время за пределами воинской части.

Как установили военные следователи СКР и суд, это обстоятельство офицер «из корыстных побуждений» решил использовать для «обогащения».

Начал же он с того, что за перевод на банковскую карту пообещал перевести знакомого из мотострелков в военную полицию. В январе 2023 года другому сослуживцу он сообщил, что за деньги разрешит ему «не прибывать из отпуска к месту службы, а проживать за пределами гарнизона». В июне того же года другой военнослужащий заплатил Олегу Макоеву, чтобы тот включил его «в списки кандидатов на курсы подготовки младшего офицерского состава». Последнюю выявленную аферу капитан провернул 18 марта прошлого года, когда через посредников получил очередное подношение за то, что военнослужащий из пункта сбора СОЧ «проживал во внеслужебное время за пределами воинской части». 7 апреля прошлого года, в день рождения сына, фигурант был задержан, а затем и арестован судом.

Стоит отметить, что выявленные поборы были относительно небольшими, их сумма едва превысила 300 тыс. руб.

Защита бывшего капитана настаивала, что «исправление осужденного возможно путем назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы». Кроме того, защита указывала, что взятки им были получены не как должностным лицом.

По данным “Ъ”, как на стадии следствия, так и судов капитан Макоев написал рапорты о направлении на СВО, но им ход не дали. После вступления приговора в силу он снова может ходатайствовать об отправке на передовую.

Сергей Сергеев