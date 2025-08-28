Екатеринбуржцам с начала года компенсировали 2,1 млрд рублей за услуги ЖКХ

С Начала 2025 года жители Екатеринбурга получили 2,1 млрд руб. в виде компенсаций и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщил глава города Алексей Орлов, почти 200 тыс. горожан из числа льготников получают компенсации, еще более 25 тыс. семей с низкими доходами оформили субсидии.

«Меры соцподдержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги – реальная материальная помощь, позволяющая снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Это основа для формирования стабильного и благополучного общества, где каждый житель чувствует заботу и поддержку своей страны», — подчеркнул Алексей Орлов.

Как уточнил директор департамента ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин, меры поддержки предоставляются 64 категориям граждан: 38 — федерального уровня (в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф), и 26 — областного (ветераны труда, труженики тыла, многодетные семьи и другие).

В 2024 году на компенсации было выделено 3,1 млрд руб., а в этом году уже 2,1 млрд руб.

По данным департамента, поддержку получают 92 тыс. ветеранов труда, 58 тыс. инвалидов (в том числе детей), 13 тыс. многодетных семей и 12 тыс. ветеранов боевых действий.

Семьи с низкими доходами дополнительно получают субсидии на оплату ЖКУ. В 2024 году объём таких выплат составил 531 млн руб., а за первые семь месяцев 2025 года — 315 млн руб.

