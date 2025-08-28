Рублев прошел в третий раунд US Open

15-ая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Он обыграл американского спортсмена, 113-ую ракетку мира Тристана Бойера. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу российского спортсмена.

Партии поединка завершились со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4), весь матч длился 2 часа 55 минут. Это была первая встреча Адрея Рублева и Тристана Бойера за их карьеру.

В третьем круге господин Рублев встретится с теннисистом из Гонконга Коулманом Воном, 173-ой ракеткой.