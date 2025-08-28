Губернатор идет на повышение

Жители Димитровграда Ульяновской области направили губернатору коллективное обращение, в котором просят не допустить повышения предельного индекса роста тарифов на коммунальные услуги для их города, о котором попросили депутаты гордумы Димитровграда, сославшись на просьбы ресурсоснабжающих организаций. Димитровградцы просят создать общественную комиссию, которая смогла бы проверить обоснованность этих просьб и проанализировать эффективность передачи городских коммунальных сетей в частные руки. Ранее жители города уже подписывались под петицией, обращенной с теми же требованиями к губернатору, но ответной реакции не получили. Обращения с просьбой проверить обоснованность планов по повышению предельного индекса также направлены в управление ФАС и прокуратуру региона. Прокуратура уже приступила к проверке. Между тем выясняется, что решение о превышении предельного индекса фактически уже принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Бирюков Фото: Павел Бирюков

Жители Димитровграда Ульяновской области на этой неделе направили губернатору официальное обращение, в котором выражают свой протест против попыток превысить установленные правительством РФ предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Куринный.

Как уже сообщал «Ъ», еще в конце июля жители Димитровграда распространили на ресурсе соцсети «ВКонтакте» петицию, в которой заявляют о своем несогласии с решением гордумы Димитровграда, принявшей на своем заседании обращение к губернатору региона Алексею Русских, в котором просят повысить предельный индекс роста тарифов на коммунальные услуги для Димитровграда с установленных 14,6% до 18,37%. Димитровградцы требуют «прекратить несправедливую практику» повышения тарифов и предоставить им обоснование необходимости такого роста. По состоянию на 28 августа под петицией подписались более 4,5 тыс. горожан.

Напомним, распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года №3287-р были утверждены индексы роста платежей за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2025 год и предельно допустимые отклонения от этих индексов на 2025-2028 годы. Для Ульяновской области средний индекс на второе полугодие 2025 года установлен на уровне 11,6% с возможным предельным отклонением «по отдельным муниципальным образованиям» до 3%. Такое же предельно допустимое отклонение было установлено на 2026-2028 годы. 12 декабря 2024 года губернатор региона своим указом №123 для всех муниципалитетов установил предельный индекс роста на уровне 14,6 (то есть максимально возможный). Однако депутаты гордумы посчитали, что этого недостаточно. За повышение предельного индекса проголосовали депутаты «Единой России». Фракции ЛДПР и КПРФ проголосовали против, депутат от СРЗП воздержался. Спикер гордумы Ксения Душкова поясняла «Ъ», что предложение повысить предельный индекс основано на обращениях в мэрию ресурсоснабжающих организаций — ООО «НИИАР-Генерация» (входит в структуру «Росатома») и ООО «Ульяновскоблводоканал» (принадлежит холдингу «РКС», который в 2017 году получил в концессию коммунальные сети Димитровграда). По словам госпожи Душковой, «НИИАР-Генерация» предоставил свою инвестпрограмму, которая предусматривала повышение тарифов сверх установленных индексов, а «Ульяновскоблводоканал» заявил, что намерен предпринять меры по восстановлению теплосетей и сетей водоснабжения, «а для этого необходимо повысить тарифы».

По словам депутата гордумы Александра Ерышева, голосовавшего против роста тарифов, никакой реакции губернатора и облправительства на петицию к ним пока не поступало.

Под новым обращением димитровградцев, направленном на этот раз уже в бумажном виде непосредственно губернатору и в правительство региона, подписались несколько сотен жителей города. В документе отмечается, что депутаты гордумы «решение проблем двух частных компаний предлагают возложить на население города». Горожане отмечают, что ранее идея передачи коммунальных сетей в частные руки подавалась «как попытка наведения порядка в этой сфере», но «на деле — обратное: проблемы не решаются, а аппетиты коммунальщиков растут», фактически для усовершенствования и повышения эффективности коммунальных систем ничего не сделано. Жители Димитровграда предложили губернатору создать общественную комиссию «для анализа эффективности передачи городских коммунальных сетей в частные руки и обоснованности повышения коммунальных тарифов» и не допустить повышения предельного индекса роста тарифов.

Обращения с просьбой проверить обоснованность предложения о повышении предельного индекса тарифов были также направлены в прокуратуру Ульяновской области и в региональное управление ФАС. В пятницу аналогичное обращение планируется направить в ФАС РФ.

Между тем министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов в беседе с «Ъ» подтвердил, что губернатор не может принять самостоятельное решение о повышении предельного индекса тарифов, «но может, исходя из инициативы депутатов, обратиться в ФАС РФ», а дальше будет все зависеть от решения ФАС.

В четверг вечером должен был состояться Совет региона (неформальная встреча представителей администрации губернатора, облправительства, депутатского корпуса и парламентских партий для обсуждения проблемных вопросов жизнедеятельности региона), на которой одним из вопросов повестки было обсуждение ситуации по повышению предельного индекса тарифов. Однако в последний момент совет был отменен и перенесен на следующую неделю.

Впрочем председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР) сказал «Ъ», что неделю назад на Совете региона руководитель регионального Агентства по регулированию цен и тарифов Галина Добровольская сообщила, что в ФАС РФ уже направлен запрос о рассмотрении возможности повышения предельного индекса до 18,37%, и «решение ориентировочно будет принято в октябре». Это означает, что губернатор уже принял принципиальное решение.

Получить пояснения госпожи Добровольской не удалось: сославшись на занятость, она отказалась от комментариев.

Дмитрий Грачев заявил «Ъ», что он против повышения предельного индекса, поскольку, по его мнению, «далеко не бедные и неубыточные, и они обязаны сами вкладывать свои средства в развитие сетей».

В прокуратуре Ульяновской области сообщили «Ъ», что «после публикаций СМИ» ведомство уже начало проверку обоснованности намерений повышения предельных индексов тарифов.

В начале августа ФАС РФ сообщала, что после проверки обоснованности тарифов на коммунальные услуги выданы предписания регуляторам Пермского края и Новосибирской области о снижении установленных тарифов.

Сергей Титов, Ульяновск