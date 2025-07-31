Депутаты высказались за удорожание

Жители Димитровграда Ульяновской области распространили петицию, протестуя против обращения городских депутатов к губернатору региона с просьбой повысить тарифы на коммунальные услуги. За принятие обращения проголосовали депутаты от «Единой России». Необходимость инициативы они объясняют обращениями ресурсоснабжающих организаций, ссылающихся на изношенность сетей. В облправительстве признают, что губернатор не может установить такой предельный индекс, поскольку он противоречит федеральным нормативным документам. В региональном заксобрании считают, что депутаты гордумы, призванные защищать интересы горожан, совершили политическое самоубийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Жители Димитровграда распространили петицию, обращенную к руководству региона, заявив о своем протесте против повышения предельного индекса роста платы за коммунальные услуги. На сегодня петиция набрала более трех тысяч подписей.

Димитровградцы в петиции отмечают, что протестуют против обращения депутатов гордумы Димитровграда, которые неделю назад на своем заседании приняли обращение к губернатору региона с просьбой повысить для города индекс роста платежей за коммунальные услуги с 1 июля 2026 года на 18%. Жители требуют «прекратить несправедливую практику» повышения тарифов и предоставить им обоснование необходимости такого роста.

Напомним, распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года №3287-р были утверждены индексы роста платежей за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2025 год, а также предельно допустимые отклонения от этих индексов на 2025-2028 годы. Согласно документу, для Ульяновской области установлен средний индекс на второе полугодие 2025 года на уровне 11,6% с возможным предельным отклонением «по отдельным муниципальным образованиям» до 3%. Такое же предельно допустимое отклонение было установлено на 2026-2028 годы.

12 декабря 2024 года губернатор региона своим указом №123 для всех муниципалитетов (хотя в федеральном документе речь шла об отдельных муниципалитетах) установил предельный индекс роста на уровне 14,6 (то есть максимально возможный).

Как рассказал «Ъ» депутат гордумы Димитровграда Александр Ерышев (фракция КПРФ), внеочередное заседание гордумы, на котором принималось обращение, состоялось в среду на прошлой неделе. Предварительных обсуждений на профильном комитете предложенного обращения к губернатору не было. Против проекта обращения проголосовали трое членов фракции КПРФ, а также депутат от ЛДПР. Депутат от СРЗП воздержался от голосования. За принятие обращения с просьбой к губернатору повысить предельный индекс с разрешенного 14,6% до 18% проголосовали все депутаты фракции «Единая Россия». «Я на заседании гордумы заявлял, что ресурсоснабжающие организации, заинтересованные в повышении тарифов (ООО «Ульяновскоблводоканал», принадлежит РКС, получил в концессию коммунальные сети Димитровграда в 2017 году; а также ООО «НИИАР-Генерация», входящее в «Росатом».— “Ъ”), далеко не бедные организации и смогут сами модернизировать свои сети. Но никто не слушал, видимо, была дана какая-то команда»,— сказал «Ъ» господин Ерышев, отметив, что фракция КПРФ «будет готовить по этому поводу обращение к генпрокурору РФ».

В среду, как стало известно «Ъ», депутат гордумы от ЛДПР Алексей Червяков направил губернатору региона Алексею Русских обращение с просьбой не принимать мер, предложенных в обращении гордумы.

Спикер гордумы Ксения Душкова в беседе с «Ъ» объяснила необходимость депутатской просьбы тем, что «в администрацию горда обратились ресурсоснабжающие организации. «“НИИАР-генерация” предоставил свою инвестпрограмму, а “Ульяновскоблводоканал”, у которого концессионное соглашение, намерен предпринять меры по восстановлению теплосетей и сетей водоснабжения, на это нужны дополнительные средства, а для этого необходимо повысить тарифы»,— сказала спикер гордумы, признав, что гордума, выдвигая инициативу о повышении тарифов, предложения ресурсников не анализировала.

Между тем, судя по смыслу распоряжения правительства РФ №3287-р, предельный рост тарифов во втором полугодии 2026 года не может быть больше указанного в этом распоряжении, то есть для Ульяновской области не может превышать 14,6%, и губернатор не вправе его сделать больше.

Министр ЖКХ и строительства региона Руслан Хайрудинов сказал «Ъ», что пока не знает, какой будет реакция губернатора на обращение депутатов, но подтвердил, что «в любом случае губернатор это решение принять не сможет», «но может, исходя из этой инициативы, обратиться в ФАС РФ, а дальше будет все зависеть от того, поддержат они такое предложение или нет». «По ряду других регионов такие решения уже были»,— добавил министр.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР) сказал «Ъ», что, по его мнению, депутаты гордумы Димитровграда, проголосовав за просьбу повысить предельный индекс, «совершили политическое самоубийство». «Когда депутаты, которые должны отражать интересы горожан, вдруг направляют нижайшую просьбу наверх: “а поднимите нам тариф повыше, а то маловато”, это вообще какой-то нонсенс»,— сказал глава комитета.

Сергей Титов, Ульяновск