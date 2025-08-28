Мишустин: ушедшие на СВО до осени 2023 года добровольцы получат статус ветеранов

Правительство подготовило законопроект о присвоении статуса ветерана добровольцам, которые заключили контракт с Минобороны с октября 2022 года до сентября 2023 года. Поправки в законодательство собираются внести по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства.

«Государственная Дума приступает к работе на следующей неделе. Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами и затем сенаторами»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

19 августа правительство одобрило статус ветеранов для добровольцев штурмовых отрядов. В документах законопроекта отмечалось, что поправки не распространяются на тех, кто вступил в штурмовые отряды по контракту с Минобороны.

До этого поправки в закон «О ветеранах» вносили в июле. Тогда господин Путин утвердил статус ветеранов боевых действий на Украине для тех, кто занимался разминированием территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после включения их в состав России.