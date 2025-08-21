Переезд обернулся потерями

На Московской бирже стартовали торги акциями «Фикс Прайса» — российской дочки казахстанского холдинга. Ранее материнская компания начала процесс обмена депозитарных расписок российских держателей на акции российского эмитента. Торговля этими бумагами началась сегодня. В ходе «борьбы быков и медведей» акциям удалось удержаться на уровне расчетной цены. Однако дальнейшее поведение котировок зависит от поведения самой компании, считают эксперты.

20 августа Московская биржа начала торги акциями российского ритейлера «Фикс Прайс». Ранее инвесторам были доступны лишь операции с глобальными депозитарными расписками (ГДР) материнского казахстанского холдинга Fix Price Group Plc.

Расчетная цена бумаг была определена в 0,95 руб. за акцию. Уже в начале торговой сессии стоимость акций «Фикс Прайса» (FIXR) превысила 1 руб., и бумаги торговались в районе 1,17 руб. за акцию. Однако уже в ближайшие часы (11:30 по московскому времени) котировки рухнули на 23% — даже ниже изначально установленной расчетной стоимости. Однако после такого падения стоимость акций начала неуклонно расти и к концу дня составляла свыше 9,5 руб. за акцию. Объем торгов за день составил свыше 1,6 млрд руб., однако большинство сделок было совершено во время снижения котировок.

Юридическое лицо компании «Фикс Прайс», владеющей более 7,4 тыс. магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Армении, Монголии и ОАЭ, изначально было зарегистрировано на Кипре. В июле 2024 года компания перерегистрировалась в Казахстан, создав Fix Price Group Plc, а в декабре 2024 года казахстанская материнская компания зарегистрировала в России АО «Фикс Прайс». Чистая прибыль компании за прошлый год превысила 22 млрд руб., а выручка — более 314 млрд руб.

Учитывая, что «Фикс Прайс» не является российским лицом, неквалифицированным инвесторам изначально были недоступны сами акции компании, а только глобальные депозитарные расписки на них. Однако в июне совет директоров Fix Price Group принял решение о делистинге ГДР с российских площадок, предложив им обменять их на обыкновенные акции российской «дочки». На 20 августа всего было обменяно 104,2 млн расписок на 16,5 млрд акций «Фикс Прайса», то есть около 16,5% уставного капитала компании. По словам управляющего директора сети Дмитрия Кирсанова, такой шаг «позволяет решить инфраструктурные проблемы», из-за которых не все держатели бумаг могут «в полной мере воспользоваться акционерными правами». Сейчас на Московской бирже торгуются именно эти бумаги.

Падение котировок в первой половине дня во многом связано с навесом, когда предложение сильно превышает спрос после выставления на продажу акций в слишком короткие сроки. «На Мосбиржу попали бумаги из зарубежной инфраструктуры, вероятно, купленные с дисконтом к рыночной цене на тот момент, и кто-то из владельцев может захотеть их продать»,— указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

У компаний есть разные пути борьбы с падением котировок, отмечают эксперты. Например, «Т-Технологии», которые провели перерегистрацию в Россию и возобновили торги в марте для предотвращения падения котировок, объявили байбэк, который «купировал большую часть предложения», указывает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарёв.

Еще одним фактором, позволяющим стабилизировать котировки после редомициляции, могут стать ожидания инвесторов относительно выплаты дивидендов. «Однако "Фикс Прайс" еще в конце прошлого года выплатила накопленный кэш в виде дивидендов, в связи с чем этого фактора поддержки у акций нет»,— предупреждает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Несмотря на это, многие эксперты с оптимизмом смотрят на будущее акций компании. «Учитывая, что рост реальных доходов населения в России в текущем году постепенно замедляется, интерес к покупкам в дискаунтерах будет расти»,— отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Также драйвером для котировок станет начало торговли алкогольными напитками в магазинах «Фикс Прайс» (см. “Ъ” от 10 июня). По мнению господина Суверова, при удачном стечении обстоятельств бумаги превзойдут уровень 1,1 руб., а суточный оборот будет составлять от 50 до 70 млн руб.

Однако существует и ряд сдерживающих факторов, главным из них является конкуренция на рынке ритейла, считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. «Появляется много сетей смежных или похожих форматов. Это ограничивает возможности для масштабирования и увеличивает расходы»,— считает он. При этом участники рынка сходятся во мнении, что будущее акций «Фикс Прайса» будет определено поведением самой компании, в частности, ее дивидендной политикой и финансовыми показателями.

