Средняя стоимость квадратного метра в Крыму выросла на 40% год к году

В январе—июне 2025 года средняя стоимость купленных квартир и апартаментов в Крыму достигла 245 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Данные о росте стоимости предоставил «Ъ» сервис Dataflat.ru на основе информации Росреестра.

Наиболее заметный рост стоимости недвижимости зафиксирован в Алуште (+50%, до 321,1 тыс. руб. за 1 кв. м) и Ялте (+47%, до 329,7 тыс. руб. за 1 кв. м).

Несмотря на рост цен, количество сделок с недвижимостью в Крыму снизилось. За шесть месяцев текущего года было заключено 4,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 19% меньше, чем годом ранее. Наибольшее сокращение активности покупателей зафиксировано в Симферополе и прилегающем районе (-37%), в то время как в Ялте наблюдался рост на 53%.

В целом по России количество заключенных ДДУ за полугодие снизилось на 27,8%, до 227 тыс.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На курорте плавятся метры».