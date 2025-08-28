Объявлен поиск подрядчика для реставрации церкви Петра и Павла

ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» начала поиск подрядной организации, которая отреставрирует церковь Петра и Павла в Петропавловском парке Ярославля. Конкурс объявлен в системе «ЕИС Закупки».

Фото: Правительство Ярославской области

Начальная цена контракта определена в 317 млн руб. Работы проведут в зале верхнего храма, на хорах, в колокольне, помещениях нижнего храма. Как рассказали в правительстве области, подрядчик восстановит внешний облик храма и воссоздаст внутреннее убранство, в том числе иконостас верхнего храма с золочением и латунное паникадило по архивным фотографиям.

В комплекс работ также входят демонтаж старых покрытий, расчистка, реставрация стен, цоколя и всех декоративных элементов на всех четырех фасадах здания, полная замена кровельного покрытия, бронзирование и золочение сусальным золотом металлических элементов, монтаж систем электроснабжения, отопления, автоматизации, пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения.

«Научно-проектная документация обеспечит не только высочайшее качество реставрации, но и полное соответствие исторической подлинности объекта»,— сообщил зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев.

Итоги торгов подведут 19 сентября. Реставрация должна завершиться в мае 2027 года.

Алла Чижова