В Екатеринбурге передали 100 мотоциклов для бойцов СВО

На полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге состоялась передача 100 мотоциклов бойцам группировки «Центр», выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе полпредства Уральского федерального округа, технику предоставил фонд «Ветераны СВО и КТО».

В церемонии приняли участие секретать генсовета партии «Единой России» Владимир Якушев и врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Овчаров.

Как сообщает телеграм-канал «Единая Россия.Официально» помощь сформировали в ответ на обращения с передовой.

«Я благодарю фонд "Ветераны СВО и КТО". Помощь, которая отправляется в зону проведения специальной военной операции, - это наша совместная работа. Будем дальше продолжать делать её, сколько это необходимо. Пожелаем бойцам удачи, а всем нам – Победы!»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Мотоциклы класса «эндуро» обладают высокой проходимостью, что особенно важно в условиях фронта для передвижения по сложному рельефу.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Владимир Якушев принял участие в передаче 30 автомобилей УАЗ военослужащим ЦВО на полигоне «Свердловский».

Полина Бабинцева