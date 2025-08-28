Смольный потратит почти 810 млн рублей на возведение детского сада в Красном Селе

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по строительству нового детского сада в Красносельском районе города. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 809,9 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Предполагается, что дошкольное образовательное учреждение появится в городе Красное Село по адресу: Родниковая улица, земельный участок 1. Согласно техзаданию, здание должно быть отдельно стоящим, четырехэтажным (три надземных и один подземный этажи). Детсад будет рассчитан на 200 мест для дневного пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Потенциальному подрядчику необходимо будет завершить работы и сдать объект заказчику не позднее 30 апреля 2027 года.

Заявки на конкурс принимаются до 8 сентября 2025 года. Итоги планируется подвести 11 сентября.

Андрей Цедрик