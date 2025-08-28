На строительство новой школы в Сертолово планируется потратить 1,1 млрд рублей

Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил конкурс на строительство здания общеобразовательной школы в микрорайоне Черная речка города Сертолово. На возведение нового социального объекта власти региона готовы потратить 1,147 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, планируемое к строительству учебное заведение должно быть рассчитано на 825 учащихся. Предполагается, что здание будет Ш-образной формы, что позволит разделить потоки учащихся младших и старших классов. Помимо кабинетов и специальных помещений, в школе необходимо оборудовать рекреационные зоны и спальни для детей из 1-4 классов, а на территории разместить стадион и площадку для мероприятий.

Завершить все строительно-монтажные работы и сдать объект заказчику требуется не более чем через 17 месяцев с даты заключения контракта.

Заявки на конкурс принимаются до 12 сентября 2025 года. Итоги подведут 17 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделил 2 млрд рублей на строительство новой школы на улице Кржижановского в Невском районе Петербурга.

Андрей Цедрик