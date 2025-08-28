Доля Индии в экспорте российской нефти снизилась до 42%

В августе доля Индии в экспорте российской нефти незначительно сократилась до 42,3% против 47,6% годом ранее, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Общий объем морского экспорта российской нефти с 18 по 24 августа снизился на 3% к предыдущей неделе, до 374 тыс. тонн в сутки.

По данным ЦЦИ, с января по июль 2025 года среднемесячный объем экспорта в Индию варьировался в пределах 115–220 тыс. тонн в сутки, с начала августа — 137–204 тыс. тонн в сутки. Экспорт в Индию на неделе снизился на 19%, до 137 тыс. тонн в сутки, что аналитики связывают с отсутствием отгрузок сорта ESPO в страну. Объем поставок Urals в Индию вырос на 9% неделя к неделе, до 960 тыс. тонн.

С 27 августа вступили в силу пошлины США в размере 50% на индийские товары из-за продолжения закупок Индией российской нефти. Как отмечается в обзоре ЦЦИ, несмотря на давление США, правительство Индии разрешило использование танкеров с иранской или российской страховкой для Nayara Energy (49,13% принадлежат «Роснефти»), а также использование компанией судов, попавших под санкции ЕС, для импорта нефти из РФ.

Чтобы удержать индийских покупателей, поставщики российской нефти, по оценкам ЦЦИ, могут увеличить дисконт на Urals более чем на $1,5 за баррель. Эксперты отмечают, что с учетом текущей геополитической обстановки, причин для резкого падения экспорта в начале сентября нет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Баррель за лояльность».