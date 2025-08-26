Мерц пригрозил усилить давление на РФ при отсутствии встречи Путина и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности западных стран усилить санкции против России, если не состоится встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. На пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни в Берлине господин Мерц сказал, что «ход за Москвой». По его словам, если Россия не проявит инициативу, давление на нее будет увеличено, передает ТАСС.

Фридрих Мерц сообщил, что Европейский союз работает над новыми санкциями, а американский президент Дональд Трамп не исключает введения пошлин в отношении российских товаров. Господин Мерц напомнил, что Дональд Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, назвав это логичным шагом.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта. 18 августа Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне, после чего позвонил Владимиру Путину. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что оба лидера поддержали продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом.