Карты пока не биты

После полугода снижения объемов карточных платежей на российском рынке во втором квартале был зафиксирован существенный рост — почти на 2 трлн руб., свидетельствуют данные ЦБ. В результате рост платежей по картам обогнал рост платежей через систему быстрых платежей (СБП) даже в процентах, а в абсолютных цифрах его превосходство почти семикратное. Тем не менее эксперты считают, что альтернативные способы оплаты будут постепенно увеличивать долю рынка, отъедая ее у карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал данные статистики Национальной платежной системы. Согласно им, во втором квартале этого года произошел рост объемов платежей с помощью банковских карт после двух кварталов снижения — в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого года. В результате объем платежей к концу первого квартала этого года снизился на 2,3 трлн руб., до 13,2 трлн руб. Во втором квартале этот показатель почти отыграл падение, увеличившись до 15,1 трлн руб. В то же время в оплате через СБП спад был в первом квартале этого года по сравнению с четвертым в предыдущем году: с 2,01 трлн руб. до 1,95 трлн руб. соответственно. Но рост во втором квартале этого года даже в процентах оказался ниже, чем в карточных платежах,— 14,4% против 12,8%. При этом до сих пор объемы карточных платежей почти в семь раз превосходят объемы платежей через СБП.

Эксперты объясняют рост карточных платежей после спада в течение двух кварталов подряд рядом факторов. Так, по словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, у оплат по СБП, в отличие от платежей по картам, отсутствует системный потребительский драйвер — комплексная программа лояльности. В результате выгодные для торгово-сервисных предприятий (ТСП) более низкие тарифы при оплате по СБП оборачиваются потерей карточного кешбэка для клиентов. «Конечно, карточные кешбэки тоже сокращаются в условиях падения маржи в платежном сегменте, но пока основным драйвером СБП остаются ТСП и ЦБ, однако в отсутствие явных экономических стимулов для клиентов этой поддержки может быть недостаточно»,— говорит он. Об этом, по его мнению, и свидетельствуют результаты статистики второго квартала 2025 года по карточным платежам в сравнении с СБП. При этом Роман Прохоров напоминает, что собственные pay-сервисы банков «под капотом» имеют именно банковские карты, так как их экономическая идея — исключение посредников, в том числе и СБП. И, соответственно, их продвижение приводит к росту доли платежей по картам (см. “Ъ” от 25 августа).

В свою очередь, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что карты в ближайшее время продолжат рост, но альтернативные способы оплаты, такие как СБП, QR, биометрия, рассрочка, будут все больше отбирать у них долю рынка. «В прошлые годы рынок карточных платежей рос в большой степени за счет каннибализации наличных расчетов. Сегодня этот ресурс практически исчерпан, теперь при общем росте платежей все большую долю будут забирать себе способы оплаты по альтернативные картам, поскольку банки их активно продвигают, чтобы отбить вложения в новые технологии»,— говорит он. Что касается спада объемов платежей по картам в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале этого, то, по его мнению, он мог произойти из-за изменения политики маркетплейсов: специальные акции при оплате с кошельков, программы лояльности. Во втором квартале они закончились, и карты вернулись к органическому росту. Независимый эксперт Максим Митусов предполагает, что этому спаду может быть и другое объяснение: основные траты население в этот период несколько сократило и пустило имеющиеся средства в накопления, поэтому просел рынок платежей в целом. «Во втором квартале этого года ставки по сберегательным продуктам снизились, постепенно оживляется потребительский рынок, будет больше трат, и, как следствие, будет расти весь рынок платежей»,— уверен он. При этом, по его словам, платежи через СБП занимают все большую долю в общем объеме: в 2024 году на СБП приходилось 8,5% от всего объема платежей, а в 2025-м — уже больше 12,5%. Кроме того, Максим Митусов обращает внимание, что маркетплейсы, которые составляют более 60% российского рынка интернет-торговли, львиную долю своих трансакций перевели на платежи с собственных платежных методов — «Озон карта», «ВБ-кошелек», «Яндекс Пэй», а они, в свою очередь, пополняются в основном переводами через СБП, что не дает роста объему карточного эквайринга.

Максим Буйлов