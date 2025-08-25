Расплатились в больших количествах

По итогам первого полугодия банковские pay-сервисы показывают значительный рост как по аудитории активных пользователей, так и по объемам трансакций. У некоторых игроков рынка эти показатели выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Однако эксперты считают, что в обозримом будущем их рост замедлится, после того как пройдет эффект новизны и на рынок придут более дешевые решения для торговцев на основе цифрового рубля.

Многие крупные российские банки, которые ранее запустили собственные pay-сервисы, по итогам первого полугодия зафиксировали существенный рост как по аудитории, так и по объему платежей, показал опрос “Ъ”.

Pay-сервисы банков работают по аналогии с сервисом Mir-pay от НСПК и служат для бесконтактной оплаты с помощью смартфона на Android с использованием NFC. Для оплаты достаточно приложить смартфон к платежному терминалу, после чего происходит токенизированная трансакция. Такой способ оплаты безопаснее оплаты банковской картой, поскольку данные карты, например ее номер, срок действия и код безопасности, заменяются на уникальный цифровой идентификатор — токен.

По словам директора Т-Банка по продукту T-Pay Никиты Буклиша, в настоящее время уже 32% всех трансакций проходят с помощью альтернативных карточных способов оплаты, в том числе с помощью pay-сервисов. Количество клиентов, пользующихся сервисом T-Pay, по состоянию на август 2025 года составляет 9 млн человек, за первые шесть месяцев 2025 года количество оплат в онлайне с помощью T-Pay выросло до более чем 9 млн штук в месяц. «Рост спроса на альтернативные способы среди клиентов-физлиц приводит к увеличению заинтересованности такими методами оплаты у бизнеса»,— говорит Никита Буклиш. По его словам, количество бизнес-клиентов, установивших себе в качестве одного из способов оплаты сервис T-Pay как в онлайне, так и в офлайне, в первом полугодии 2025 года выросло в четыре раза год к году.

В других банках рост не менее заметный, например, в Газпромбанке сообщили, что в первом полугодии количество платежей с помощью Gazprom Pay выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 92%, а по объему — на 102%. При этом, по итогам первого полугодия количество пользователей Gazprom Pay составило более 3,3 млн, что превышает показатель прошлого года на 30%. «Сегодня более 1,8 тыс. торгово-сервисных предприятий принимают оплату с помощью Gazprom Pay»,— рассказали в Газпромбанке. В МТС-банке также отметили рост аудитории МТС Pay на 30%, до 5 млн человек, в результате за первое полугодие 2025 года через сервис было проведено 43 млн трансакций, что на 25% выше аналогичного показателя 2024 года. Денежный оборот через МТС Pay за первое полугодие превысил 32 млрд руб., что превышает показатель прошлого года более чем на 29%. В ВТБ сообщили, что запустили ВТБ Pay только в конце прошлого года, но за восемь месяцев работы он стал эффективным инструментом для увеличения трансакционной активности клиентов. «Если в январе с помощью ВТБ Pay клиенты совершили 3 млн оплат на 2,1 млрд руб., то уже в июле — 26,6 млн платежей на 19,5 млрд руб., а количество активных пользователей составило почти 1 млн человек»,— рассказали в банке. В Сбербанке на запрос “Ъ” не ответили.

Эксперты отмечают, что развитие pay-сервисов банков имеет целью сократить себестоимость приема платежей в условиях падения маржи на платежном рынке, а также включить клиентов в замкнутую экосистему банка для сохранения лояльности.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, себестоимость сокращается за счет исключения при развитии собственных pay-сервисов посредников в виде платежных систем или сервисов НСПК, соответственно, можно предложить клиентам более интересные программы кешбэков. «Банкам выгодно продвигать свои pay-сервисы, поскольку это позволяет стимулировать активное использование своей карты, превращать ее в карту первого выбора для клиента, что с учетом того, что на каждого взрослого у нас уже более четырех карт, весьма важно»,— говорит независимый эксперт Максим Митусов.

Однако полноформатный запуск цифрового рубля существенно поменяет ситуацию на платежном рынке за счет стремящейся к нулю стоимости платежей для клиентов — в этих условиях экономическая эффективность развития собственных pay-сервисов банков окажется неочевидной, отмечает Роман Прохоров. По прогнозам господина Митусова, общее количество пользователей pay-сервисов несколько затормозится, а в следующие пару лет даже снизится. Первая волна пользователей, наиболее склонных к инновациям, уже освоила эти решения, для дальнейшего роста должно подключиться оставшееся большинство, которое более инерционно в своих платежных привычках, заключает эксперт.

Максим Буйлов