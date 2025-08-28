Пилот упавшего F-35 почти час пытался узнать у инженеров, как избежать аварии

Пилот истребителя F-35, разбившегося на Аляске 29 января этого года, почти час был на связи с инженерами Lockheed Martin, сообщает CNN. Он пытался выяснить у них, что можно предпринять, чтобы избежать катастрофы. Однако полученные от них инструкции в итоге привели к полной потере контроля над истребителем и его крушению. Сам пилот успел катапультироваться и выжил.

ВВС США начали расследование причин катастрофы сразу после случившегося. В итоге было установлено, что причиной крушения стало обледенение стоек шасси истребителя — как носового, так и основных. Из-за льда те не смогли нормально раскрыться, когда пилот готовился к посадке. Их повторный выпуск привел к тому, что они сместились в сторону от нормального положения.

Не сумев решить проблему самостоятельно, пилот связался с инженерами Lockheed Martin, которая и производит F-35. В переговорах участвовали пять инженеров производителя, в том числе старший инженер-программист, инженер по безопасности полетов и три специалиста по системам шасси. Разговор длился 50 минут.

Пилот дважды попробовал выполнить посадку с немедленным взлетом, чтобы выправить стойки шасси, но и это не помогло. А все предпринятые манипуляции привели к тому, что система сочла: самолет уже находится на земле. В итоге истребитель стал совершенно неуправляемым — и пилоту пришлось экстренно катапультироваться. При этом он сумел направить самолет в район взлетно-посадочной полосы, чтобы на земле в результате крушения никто не пострадал.

Кирилл Сарханянц