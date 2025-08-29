В Москве простились с кинорежиссером Валерием Усковым

В Центральном доме литераторов состоялось прощание с народным артистом РСФСР кинорежиссером Валерием Усковым. Он скончался 24 августа в возрасте 92 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Гроб режиссера был окружен траурными венками, в том числе от Союза кинематографистов России и фонда «Артист». Траурную церемонию посетили заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан, народный артист России Владимир Ровинский, заслуженные артистки РФ Любовь Руденко и Ирина Пулина, актеры Николай Сахаров, Анна Снаткина и Таисия Вилкова. Кинокритик Вячеслав Шмыров зачитал правительственные телеграммы: соболезнования выразили президент Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова. «Многие из его работ стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, символом нашего народного характера»,— отметил Владимир Путин. «Его вклад в развитие отечественного искусства оценен экспертным сообществом, а работы воспитали не одно поколение зрителей»,— заявила госпожа Любимова. У гроба также зачитали письмо режиссера Карена Шахназарова. Он напомнил, что большинство своих режиссерских и сценарных работ Валерий Усков создал в творческом тандеме с троюродным братом Владимиром Краснопольским, умершим три года назад. «Их можно смело называть пионерами сериального движения в России»,— заключил господин Шахназаров.

Валерий Усков родился в 1933 году в Свердловске, там же окончил журфак Уральского госуниверситета. Позже получил режиссерское образование во ВГИКе (мастерская документального кино Ильи Копалина). В 1964 году начал работу как режиссер-постановщик на «Мосфильме». Среди его наиболее известных фильмов и сериалов — «Стюардесса» (1967), «Неподсуден» (1969), «Тени исчезают в полдень» (1971), «Вечный зов» (1973–1983), «Ермак» (1996), «Две судьбы» (2002–2008). Помимо этого, Валерий Усков работал в театре. В МХАТ им. М. Горького он поставил два спектакля по пьесам Виктора Розова — «Ее друзья» (1997) и «В день свадьбы» (1999).

После гражданской панихиды режиссера похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова