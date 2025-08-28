Россия будет участвовать в заседании Совбеза ООН по Украине, если оно состоится

Как узнал «Ъ», Россия примет участие в заседании Совбеза ООН, запрошенном Украиной, если оно будет подтверждено. Однако, заседание и его время еще не утверждены.

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Сегодня Украина запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов по Киеву. По данным источника «РИА Новости», запрос касается 34 и 35 статей устава ООН: первая дает Совбезу полномочия расследовать ситуацию, угрожающую международной безопасности; вторая позволяет любому члену ООН доводить ситуацию до сведения Совбеза или Генассамблеи ООН.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 28 августа был нанесен «групповой удар высокоточным оружием» по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Украинские власти сообщили об атаках по Киеву.

В связи с этими событиями министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина, а в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе был вызван исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Карен Малаян.