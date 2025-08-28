Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Украина запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов по Киеву. Об этом сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС . Запрашиваемую дату заседания собеседник агентства не уточнил.

По данным «РИА Новости», запрос касается 34 и 35 статей устава ООН: первая дает Совбезу полномочия расследовать ситуацию, угрожающую международной безопасности; вторая позволяет любому члену ООН доводить ситуацию до сведения Совбеза или Генассамблеи ООН. Собеседник ТАСС сообщил, что в качестве повестки для встречи заявлено «поддержание мира и безопасности на Украине».

Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 августа был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» и ударными беспилотниками по предприятим военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Украинские власти заявили об атаках по Киеву.

Лусине Баласян