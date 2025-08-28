Жители Ленобласти вырастили в землянке под Волховом 40 кустов конопли

Полицейские 26 августа задержали в лесном массиве около деревни Сюрья Волховского района ранее судимых 51-летнего местного жителя и 64-летнего гражданина без определенного места жительства по подозрению в культивации запрещенных растений, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В землянке, расположенной близ деревни, правоохранители изъяли 40 кустов конопли, системы освещения и обогрева, устройства для полива растений, удобрения и иные приспособления для культивации растения.

В квартире и частном доме волховчанина оперативники нашли семена конопли и готовый к реализации товар — расфасованную по 24 вакуумным и двум полимерным пакетам марихуану. Там же обнаружили части растений конопли в стадии высушивания. Общая масса изъятого составила порядка 3 кг. Все находки направили на экспертизу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сбыта наркотиков. Сейчас полиция ищет подельников злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из нарколаборатории в СНТ «Парнас» изъяли более 4,3 кг запрещенных веществ.

Андрей Маркелов