Новый сбор с интернет-рекламы ударит по малым агентствам и креаторам

Наибольшая нагрузка от 3%-го сбора ляжет на малые рекламные агентства, креативные студии и компании, работающие с блогерами. Как поясняют в ГК «Игроник», у них низкая маржинальность, а административные расходы и без того значительны.

В профессиональном сообществе уже обсуждается необходимость льгот для малого бизнеса и самозанятых. Эксперты предупреждают, что повышенная нагрузка может отпугнуть молодых креаторов и замедлить рост всей креативной индустрии в России.

