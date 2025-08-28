Минобороны хуситов: лидеры движения не были целью ударов Израиля по Сане

В Минобороны хуситов опровергли информацию о том, что целью израильских ударов по Сане были высокопоставленные чиновники движения. Комментарий министерства передает агентство SABA.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по столице Йемена. По информации израильского канала N12, ЦАХАЛ ударил по Сане, чтобы уничтожить высокопоставленных представителей хуситов. Всего по городу армия Израиля ударила около 10 раз.