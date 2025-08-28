ЦАХАЛ ударил по объекту хуситов в столице Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее войска ударили по военному объекту хуситов в столице Йемена городе Сана. По данным израильского телеканала N12, по всему городу зафиксировано около десяти прилетов. Целью атаки стали высокопоставленных представители режима хуситов.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точный удар по военному объекту террористического режима хуситов в районе Саны в Йемене. ЦАХАЛ <...> будет продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданам Государства Израиль»,— отметили в пресс-релизе ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В пресс-службе армии Израиля уточнили, что хуситы действуют под руководством и при финансовой поддержке Ирана, стремясь нанести ущерб Израилю и его союзникам.