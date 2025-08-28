Минобороны показало видео удара по украинскому кораблю «Симферополь»

Минобороны России опубликовало видео с ударом российского безэкипажного катера по разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь». Корабль уничтожили в устье реки Дунай, отметили в Telegram-канале ведомства.

Российский безэкипажный катер уничтожил украинский корабль в ночь на 28 августа. Днем в четверг факт удара подтвердил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Корабль «Симферополь» считается одним из наиболее современных в военно-морском арсенале Украины.

