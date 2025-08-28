В Москве арестован последователь запрещенного ИГИЛ за нападение на полицейского

Преображенский суд Москвы арестовал Шеравгана Кунджумова, напавшего на полицейских на Щелковском шоссе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Накануне мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в автомобили МВД и ГБУ «Жилищник», а затем набросился на полицейского с ножом. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Следственный комитет сообщил, что Шеравган Кунджумов был задержан без документов и говорил на иностранном языке. Позже выяснилось, что он родом из Саратова, имеет российское гражданство и судимость. В ходе допроса он признал вину.

Уголовное дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Шеравгану Кунджумову грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. По данным «Ъ», в 2017 году он вступил в ряды группировки ИГИЛ (организация признана террористической в РФ и запрещена).