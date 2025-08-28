Британия и Франция запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Ирану

Великобритания и Франция запросили на 29 августа закрытые консультации Совета безопасности ООН по поводу запуска snapback — механизма по восстановлению санкций против Ирана. Об этом сообщил источник AFP.

По данным дипломатического источника ТАСС, на консультациях планируется обсудить «существенный отход Ирана от выполнения своих обязательств по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий или ядерной сделке.— ‘’Ъ’’)».

Франция, Германия и Великобритания 28 августа направили письмо в Совбез ООН с целью запустить механизм возобновления санкций, но в силу рестрикции вступят только через 30 дней. За это время европейские страны намерены договориться с Ираном о новом ядерном соглашении. Россия и Китай — участник СВПД — выступают против применения этого механизма. Действия «евротройки» поддержали США.

Лусине Баласян