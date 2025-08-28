Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории службы партию наркотиков на $41,8 млн

Пограничная служба Австралии изъяла одну из крупнейших партий амфетамина в истории страны. Стоимость конфискованных наркотиков составила 64 млн австралийских долларов, что эквивалентно примерно 41,8 млн долларов США, а общий вес — примерно 900 кг.

В заявлении полиции отмечается, что сейчас продолжается расследование преступного заговора, связанного с попыткой ввоза амфетамина в штат Новый Южный Уэльс. «Это одна из крупнейших партий в истории страны»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По данным правоохранительных органов, наркотики были замаскированы под спринг-роллы и упакованы в контейнер. Полиция подозревает, что за попыткой ввоза стоит международная организованная преступная группировка.