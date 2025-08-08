СК возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 134 млн рублей

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении генерального директора одной из коммерческих компаний, занимающейся производством косметических средств.

По версии следствия, руководитель фирмы уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и акциза на общую сумму более 134 млн рублей, сообщили в региональном ГСУ СКР.

Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта, а также в офисных и производственных помещениях, где было обнаружено 20 тонн этилового спирта, который незаконно хранился и продавался подозреваемым без получения соответствующей лицензии.

В настоящий момент по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметили в СК.

Прежде «Ъ-СПб» писал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора компании ООО «Агросервис», которого подозревают в неуплате налогов на 100 млн рублей.

Андрей Цедрик