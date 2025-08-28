Гендиректор РКК «Энергия» опроверг сообщения о продаже предприятия

Генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Мальцев заявил, что слухи о продаже компании не соответствуют действительности. В заявлении, распространенном пресс-службой, он подчеркнул, что не собирается покидать свой пост.

Игорь Мальцев сообщил, что РКК «Энергия» продолжает стабильно работать и выполнять обязательства. «Цель нашей команды - наладить ритмичность разработки и производства существующих и перспективных изделий, обеспечивая стабильное развитие предприятия», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Глава корпорации также сообщил, что перед РКК «Энергия» стоят важные задачи, такие как управление российским сегментом Международной космической станции, создание пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс». В числе новых проектов — разработка и производство нового пилотируемого транспортного корабля и новой Российской орбитальной станции.

Днем 27 августа некоторые российские СМИ со ссылкой на «отраслевые источники» сообщили о возможной продаже РКК «Энергия» частному инвестору. Согласно этим данным, головное предприятие могут выставить на торги, а генеральный директор Игорь Мальцев, возглавивший корпорацию три месяца назад, якобы уже подал заявление об увольнении.

