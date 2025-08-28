Трамп готовит беспрецедентный шаг перед промежуточными выборами в США

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что раздумывает над проведением национального съезда республиканцев в 2026 году — прямо перед промежуточными выборами.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Национальные съезды партий традиционно проводятся раз в четыре года — перед президентскими выборами. На них утверждаются кандидатуры в президенты и вице-президенты и определяется курс партии на ближайший четырехлетний цикл. Но Дональд Трамп хочет провести съезд в следующем году, потому что результаты работы его администрации «невероятные».

«Дела у Республиканской партии идут очень хорошо. Миллионы людей присоединились к нашей миссии СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ. Мы одержали победу по всем фронтам на президентских выборах и, судя по нашим огромным успехам, готовы одержать крупную победу на промежуточных выборах, — написал господин Трамп. — В связи с этим я подумываю о том, чтобы рекомендовать Республиканской партии провести национальный съезд непосредственно перед промежуточными выборами. Такого еще никогда не было».

Проведение внепланового съезда — часть масштабной кампании Республиканской партии к промежуточным выборам, которые пройдут в конце 2026 года. Ранее партия активно занялась перекройкой границ избирательных округов, чтобы получить на выборах как можно больше мест в обеих палатах Конгресса.

Кирилл Сарханянц