Известного ярославского учителя физики наградят почетным знаком

Учителя физики МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» Евгения Антонова наградят почетным знаком города Ярославля III степени. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Господина Антонова наградят «за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в области образования». В школе № 43 он работает с 1977 года. В 1980 году создал Детско-молодежный экскурсионно-туристический клуб «Одиссей», которым до сих пор руководит. Является уроженцем Ярославля, заслуженным путешественником России.

Алла Чижова