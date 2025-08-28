Экс-директора Театра сатиры подозревают в хищении более 20 млн рублей

Экс-директор одного из ведущих московских театров задержан по подозрению в похищении из бюджета более 20 млн руб. из бюджета Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Как ранее писал «Ъ», речь идет о бывшем директоре Театра сатиры Мамедали Агаеве.

Фигурант создал схему хищения средств из бюджета Москвы. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал фиктивные договоры с театром. Эти соглашения предполагали, что он якобы написал несколько сценариев спектаклей и передал права на них театру. За каждый спектакль бывший директор получал 4% от кассовых сборов. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по этой схеме было показано несколько десятков спектаклей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Господину Агаеву грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб. Бывший директора театра Сатиры в доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий.