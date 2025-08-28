Полиция задержала бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании бывшего директора одного из ведущих московских театров. По данным «Ъ», речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. Его подозревают в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По сведениям полиции, господин Агаев создал схему хищения средств из бюджета Москвы. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал фиктивные договоры с театром сатиры. Согласно им, фигурант якобы написал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. За это экс-директор получал по 4% от кассовых сборов каждого представления.

Злоумышленника доставили в управление МВД по Центральному административному округу Москвы. На счета Мамедали Агаева и его родственников наложили арест.

Мамедали Агаев руководил театром сатиры с 1992 по 2021 год. Он покинул пост по собственному желанию. Он имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», награжден орденом Дружбы и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Никита Черненко