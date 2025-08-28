Приложениям закроют путь

Через полтора года у россиян могут возникнуть трудности с установкой приложений на Android-смартфоны. Как следует из сообщения разработчика Android, в сентябре 2026 года на смартфоны с этой операционной системой Google запретит скачивать программы из неверифицированных источников. В компании объяснили эту меру борьбой с мошенничеством и вирусами. Сначала ограничения будут действовать в Индии, Бразилии, Таиланде и Индонезии, а с 2027-го требование распространят на остальные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кого запрет коснется в первую очередь? Эту тему “Ъ FM” обсудил с главным редактором портала Ferra.ru Евгением Харитоновым: «Первыми пострадают любители игр, которые не хотят вливать деньги в бесконечные донаты. Сейчас игры на Android монетизируются в основном именно таким способом. Но есть те, кто устанавливают модификации, то есть перепакованный файл игры, в котором деньги и ресурсы не ограничены.

Вторыми — пользователи, которые устанавливают нелицензионные приложения. Иногда вынужденно, потому что, к примеру, даже те, кто купили лицензионные приложения в Google Play, сейчас их не могут загрузить. Поэтому им приходится устанавливать пиратский софт, потому что иначе они просто не смогут работать и обновляться тоже. Третья, и существенная проблема, это любительские приложения, которые делают начинающие программисты или какие-нибудь предприятия для себя, для внутреннего пользования.

Насколько сложно будет обойти ограничения? Это уже не новшество. Подобным промышляла Nоkia, когда внедряла Symbian 9. Все привело к тому, что на смартфон либо устанавливался какой-то корневой сертификат, который подтверждал любые файлы, либо просто загружались файлы с фейковой подписью. Никак это на пиратство в тех кнопочных смартфонах не повиляло, и сейчас, скорее всего, будет так же».

В России приложения банков и отечественный аналог Google Play и Rustore устанавливаются напрямую через сайты этих компаний. При этом пользователь Android-смартфона должен предварительно разрешить в настройках скачивание приложений из неверифицированных источников. Вероятно, российским разработчикам придется договариваться с Google, но перспективы таких контактов пока неизвестны, рассуждает маркетолог направления мобильного маркетинга компании AppBooster Евгений Плотников: «Google в первую очередь делает это для защиты собственных интересов, разумеется.

Для пользователей есть и плюсы, так как могут отсеяться всякие "мусорные" приложения. Сейчас не такой уж и большой инструментарий, чтобы с ним бороться. И таким образом он появляется. Конкретно для Google это бизнес-история. Они концентрируют у себя инструменты влияния. Как это скажется на российских разработчиках? Возможно, возникнут проблемы из-за сложности процедуры. Но я не уверен, что Google выкатил инструкцию, я ее, по крайней мере, еще не видел.

Могут ли возникнуть трудности с установкой тех приложений, которых нет в Google Play? Вся эта история заработает с 20026 года. И начнется период адаптации, когда они запустят Android Developer — консоль, которой нужно будет сертифицироваться. И что будет в 2027-м вообще непонятно. Потому что, например, Rustore и некоторые приложения не сертифицированы. И вот это, возможно, станет ключевым моментом. И что будет с санкциями, тоже неизвестно. Все зависит от того, как поведут себя и вендоры, и Rustore».

Аналитики Google обнаружили в сторонних приложениях в 50 раз больше вирусов по сравнению с программами, доступными в Google Play.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин