Альмир Абашев официально занял пост врио министра здравоохранения Татарстана
Альмир Абашев занял пост временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Татарстана, согласно данным ЕГРЮЛ.
Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Ранее Альмир Абашев занимал пост первого заместителя министра здравоохранения. На сайте министерства республики он по-прежнему указан на своей предыдущей должности.
В июне текущего года Марсель Миннуллин ушел с поста министра здравоохранения Татарстана по собственному желанию. Его отставка произошла на фоне показаний, которые дал против него главный врач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев.