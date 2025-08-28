Альмир Абашев официально занял пост врио министра здравоохранения Татарстана

Альмир Абашев занял пост временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Татарстана, согласно данным ЕГРЮЛ.

Пост врио главы Минздрава Татарстана занял Альмир Абашев

Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан Пост врио главы Минздрава Татарстана занял Альмир Абашев

Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Ранее Альмир Абашев занимал пост первого заместителя министра здравоохранения. На сайте министерства республики он по-прежнему указан на своей предыдущей должности.

В июне текущего года Марсель Миннуллин ушел с поста министра здравоохранения Татарстана по собственному желанию. Его отставка произошла на фоне показаний, которые дал против него главный врач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев.

Влас Северин