Магазины будущего: уменьшение и цифровизация

Невооруженным взглядом можно заметить, как изменилась сфера торговли за последние годы: появляется все больше пунктов маркетплейсов, новые магазины устанавливают кассы самообслуживания, а некоторые начали внедрять оплату биометрией. Эксперты спрогнозировали, какие изменения ждут ритейл в будущем и какие тенденции станут основополагающими для рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что компактные магазины получают более широкое распространение

Эксперты отмечают, что компактные магазины получают более широкое распространение

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

У дома и по скидке

Согласно прогнозу, представленному компанией X5 Group, в ближайшие годы ожидается сохранение популярности формата «у дома» — небольших магазинов шаговой доступности, предназначенных для обеспечения нужд жителей близлежащих домов, а также жестких дискаунтеров — магазинов, ориентированных на продажу товаров по минимально возможным ценам. В X5 эти форматы поддерживаются в сетях «Пятерочка» и «Чижик» соответственно.

По информации пресс-службы сети магазинов «Магнит», почти 70% продаж компании также приходится на магазины «у дома». В Санкт-Петербурге подобных торговых точек сети насчитывается около 1000. Популярность этого формата обусловлена удобным расположением и релевантным ассортиментом продуктов и товаров повседневного спроса.

Управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов отмечает, что сегодня самым быстроразвивающимся форматом магазинов в России являются дискаунтеры. Со ссылкой на данные исследовательской компании Ntech эксперт сообщает, что за 2023–2024 годы их доля в ритейле выросла до 40%. По его словам, рост популярности данного формата связан с изменением отношения людей к своим расходам: дискаунтеры перестали быть магазинами для людей с низкими доходами, их посещают и люди с доходом выше среднего.

Сам себе кассир

Согласно совместному исследованию сети магазинов Fix Price и исследовательского холдинга РОМИР, 85% россиян в настоящее время пользуются кассами самообслуживания (КСО). 44% граждан считают, что КСО в ближайшем будущем вытеснят традиционные кассы. Число магазинов, имеющих кассы самообслуживания, действительно стремительно растет. На сегодняшний день, в Fix Price установлено около 7800 КСО.

В июне 2025 года, по данным господина Богоутдинова, в Москве открылся экспериментальный фиджитал-магазин сети «Пятерочка», работающий без кассиров. Торговый зал разделен на несколько отделов включая кафе, а оплата на кассах самообслуживания возможна с помощью QR-кода, банковской карты или наличных. В сети «ВкусВилл» уже с августа 2024 года работают 30 круглосуточных магазинов, ночью обслуживающих клиентов без кассиров. Продавцы присутствуют в магазинах только в дневное время.

Несмотря на широкое распространение касс самообслуживания, господин Богоутдинов констатирует, что на сегодняшний день в России полностью автономные магазины по-прежнему не получили массового распространения. Подавляющее большинство точек, имеющих КСО, снабжены одной-двумя традиционными кассами. Сдерживающими факторами являются высокие затраты на внедрение технологий и сохраняющаяся настороженность части покупателей перед бескассовыми форматами. Однако в недалекой перспективе, считает эксперт, может произойти переход к полностью автоматизированным форматам, где можно будет оплачивать товар по цифровому идентификатору покупателя.

Зайти и выйти

Такой формат магазинов, когда покупки отслеживаются по камерам видеонаблюдения, а оплата происходит автоматически при выходе из магазина, называется Go. Заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова видит в этом формате перспективы для развития в России. По словам эксперта, внедрение Go Retail позволит магазинам сократить расходы на заработную плату сотрудников, обслуживание кассового оборудования, инкассацию. Покупателям же такой формат позволяет экономить время и не стоять в очереди на кассе.

По оценке заместителя директора ПЭК Андрея Мякина, формат Go получит распространение в России не ранее чем через пять лет. Во-первых, это связано с низким уровнем распространения биометрии в стране. Во-вторых, формат Go-магазинов, распространенных за рубежом, имеет ряд проблем. Так, американская компания Amazon, пионер подобного формата, с 2023 года начала закрывать магазины Go из-за их нерентабельности. К 2025 году в США осталось только 17 подобных точек. Основным проблемами оказались высокая стоимость аренды и необходимость ручной проверки покупок с привлечением сотен сотрудников.

Тем не менее в качестве перспективной разновидности Go Retail господин Мякин видит формат автоматизированных мини-маркетов с ограниченным ассортиментом. Такие магазины могут работать по принципу вендинга (торговые аппараты без участия продавца) и иметь расширенные возможности оплаты.

Размер имеет значение

«Компактные» форматы магазинов в последние годы получают все более широкое распространение. Так, сеть «Магнит» запустила в августе первые магазины «Заряд» формата ultra-convenience в Москве. Формат подразумевает торговые точки с акцентом на готовую еду, напитки и снеки. Магазины вмещают собственную кухню, пекарню, кофе-станцию, раменоварку и зону для гостей. В этом же месяце сеть «Перекресток» запустила в тестовом формате первый магазин «Select Перекресток», совмещающий форматы кафе и мини-маркета, а также имеющий расширенные возможности для онлайн-покупок.

Как ни странно, формат киосков также набирает популярность в последние годы, этот формат изучают крупные ритейлеры. По словам господина Богоутдинова, киоски эффективнее всего показывают себя в местах с высоким трафиком. Так, развивается сеть киосков «Магнит Go». В октябре 2024 года первый киоск сети был открыт в Московском метрополитене.

Вместе с ростом популярности малых форматов торговых точек эксперты указывают на сокращение гипермаркетов. Их рентабельность падает на фоне резкого роста стоимости аренды торговых площадей, а также нежелания покупателей тратить время и ресурсы на то, чтобы добраться до магазина. По мнению госпожи Анциферовой, формат гипермаркетов останется актуальным только для сельской местности. Крупные города стремятся к уменьшению размеров и увеличению количества магазинов.

Заказ идет по проводам

Эксперты сходятся во мнении, что маркетплейсы с каждым годом составляют все более серьезную конкуренцию классическим магазинам, из-за чего последние вынуждены искать оптимальные форматы работы. Как отметили в пресс-службе Wildberries, за 2024 год компания увеличила число своих пунктов выдачи заказов практически на 50%. ПВЗ появляются даже в отдаленных населенных пунктах, где опасаются открываться из-за нерентабельности сетевые ритейлеры.

Госпожа Анциферова утверждает, что по итогам первого квартала 2025 года маркетплейсы заняли 64,5% e-commerce, тогда как независимые игроки — лишь 33,8%. По прогнозам, доля маркетплейсов в ритейле к 2030 году может достигнуть 28–35%. Тем не менее, несмотря на доминирование маркетплейсов, нишевые интернет-площадки также развиваются как места приобретения товаров меньшего спроса.

Впрочем, далеко не все продавцы готовы заходить на маркетплейсы из-за больших сборов и штрафов. По данным исследования «ИнфоБизнес», сообщает госпожа Анциферова, 67% россиян считают важным возможность резервирования товаров онлайн с последующим самовывозом из ПВЗ. Эксперт считает главными причинами роста интереса клиентов к e-commerce два фактора. Во-первых, у потребителей меняются привычки и появляется тренд на «ускорение» — желание получить товар как можно быстрее и без лишних усилий. Во-вторых, повсеместная цифровизация толкает потребителей покупать товары онлайн, так как интернет-площадки предлагают качественные персонализированные предложения, удобную доставку и низкую стоимость.

Директор по развитию бизнеса в ритейле, FMCG и агропромышленном комплексе компании КРОК Дмитрий Смирнов отмечает, что из-за растущей конкуренции со стороны маркетплейсов, магазины сами становятся более технологичными. В ряде магазинов вводится оплата покупок с помощью биометрии, набирает популярность фиджитал-модель, объединяющая физический и цифровой опыт покупок. Например, в магазинах появляется возможность оформить заказ онлайн с последующим самовывозом или, наоборот, оформить доставку после ознакомления с ассортиментом в самой торговой точке.

Не революция, а эволюция

Несмотря на тенденции, эксперты уверены, что традиционный ритейл никуда не денется и продолжит развитие в соответствии с современными запросами. По данным господина Смирнова, более половины покупок товаров повседневного спроса до сих пор совершается в обычных магазинах, а их обороты за прошлый год выросли на 11%.

Несмотря на то, что многие магазины и покупатели переходят в онлайн, остаются и те, кто продолжает пользоваться исключительно «аналоговыми» покупками. Господин Богоутдинов в качестве примера приводит кейс маркетплейса «Яндекс.Лавка», открывшего в августе прошлого года в Москве свой первый продуктовый офлайн-магазин с кафе. В будущем найдется место форматам как для тех, кому удобно совершать покупки быстро и не выходя из дома, так и для тех, кто желает сам выбрать и оплатить товар вживую.

