ФК «Урал» подписал контракт с португальским защитником Гонсалу Мигелем
Футбольный клуб «Урал» заключил соглашение с 22-летним футболистом из Португалии Гонсалу Мигелем. Как сообщили в пресс-службе клуба, правый защитник будет выступать под 17-м номером.
Фото: ФК «Урал»
Гонсалу Мигел родился 6 мая 2003 года в Порту(Португалия). Он является воспитанником сразу нескольких португальских клубов. В 2020 году присоединился к системе клуба «Боавишта». С 2021 года начал играть в главном чемпионате Португалии, сыграв в общей сложности 20 матчей.