Новый сбор спровоцирует рост цен на интернет-рекламу до 7%

Введение 3%-го сбора с интернет-рекламы уже приводит к росту медиаинфляции. По прогнозам коммуникационного агентства PR Partner, стоимость рекламных услуг к концу года может вырасти на 7%.

При этом в сегменте видеорекламы и у блогеров цены уже подскочили на 20–30%, а у некоторых авторов — до 50%, так как они вынуждены закладывать издержки от сбора в стоимость рекламных слотов. Рост цен неизбежно отразится на конечной стоимости товаров и услуг для потребителей.

