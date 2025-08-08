Смольный объяснил отсутствие регулярного ночного автобусного сообщения

Комитет по транспорту объяснил отсутствие регулярного ночного автобусного сообщения в Петербурге. Соответствующий документ выложил у себя в Telegram-канале депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев 8 августа.

В ведомстве пояснили, что при распределении бюджета приоритет отдается маршрутам, которые востребованы в часы максимальной загрузки. Опыт прошлых лет показал, что постоянные ночные рейсы пользуются крайне низким спросом — в среднем шесть пассажиров за поездку.

Затраты на организацию подобных маршрутов значительно превышают выручку. Поэтому ночные автобусы пускают только в праздничные дни и во время массовых мероприятий, когда пассажиропоток значительно возрастает.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стоимость проезда в общественном транспорте подорожала в Петербурге 8 августа. Теперь проезд в метро и наземном общественном транспорте по «Подорожнику» стоит 60 рублей.

Андрей Маркелов