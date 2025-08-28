Зеленский: гарантии безопасности Украины изложат на бумаге на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники по вопросам нацбезопасности обсуждают, какие гарантии будут предложены Киеву в будущем мирном соглашении. По его словам, соответствующий план должен быть оформлен на бумаге на следующей неделе.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Как сообщил Владимир Зеленский, гарантии безопасности он обсуждал во время телефонного разговора с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. «Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море»,— написал украинский президент в Telegram-канале.

23 августа посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что Турция рассматривает возможность размещения миротворческих сил на Украине. Такой вариант обсуждали европейские страны, включая Францию и Великобританию. Приоритетным среди возможных сценариев считается предоставление гарантий безопасности Украины по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО: предполагает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран.

Лусине Баласян