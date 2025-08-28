Горный Алтай получит 1 млрд руб. от правительства РФ на сбалансирование бюджета

Правительство РФ направит Республике Алтай 1 млрд руб. из резервного фонда для обеспечения сбалансированности бюджета. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Минфин проконтролирует его исполнение до 1 апреля 2026 года.

В документе указывается, что средства пойдут на софинансирование приоритетных и социально значимых расходов, в том числе для оплаты труда работников бюджетной сферы и осуществления социальных выплат. Решение о выделении этой суммы было принято по итогам рабочей поездки господина Мишустина в Сибирский федеральный округ в июле этого года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле кабмин республики сообщил, что Московская область предоставит Горному Алтаю 1 млрд руб. в качестве межбюджетного трансферта в рамках соглашения между двумя регионами. После внесения изменений в бюджет республики доходы и расходы планировалось увеличить на 1,8 млрд руб. После утверждения корректировки бюджета его доходы составят 40,7 млрд руб., расходы — 42,7 млрд руб.

Александра Стрелкова