Трамп влип в историю ФРС
Президент США намерен уволить члена правления Федеральной резервной системы
Дональд Трамп уведомил члена правления Федеральной резервной системы США Лизу Кук об увольнении. Сама госпожа Кук никуда уходить не намерена и ждет господина Трампа в суде. А экономисты уже подсчитывают, какой ущерб действия президента могут принести американской экономике.
Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Дональд Трамп опубликовал свое письмо госпоже Кук в Truth Social. В нем он рассказал, что та уволена, а ее полномочия прекращены немедленно.
Он обосновал легитимность своих действий законом от 1913 года и второй статьей Конституции (об учреждении должности президента и его полномочиях). В законе говорится, что президент может увольнять руководителей ФРС «только при наличии оснований». Каких именно — не уточняется, но исторически обоснованием для увольнения считались неправомерные действия или невыполнение обязанностей.
До сих пор ни один президент США не увольнял кого-то из руководства ФРС.
В качестве «основания» для увольнения президент привел недавние обвинения против госпожи Кук, выдвинутые главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Тот убежден, что госпожа Кук подделала банковские документы и сведения о собственности для получения более выгодных условий по ипотечным кредитам. 15 августа Билл Пулте направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди с просьбой провести расследование в отношении госпожи Кук.
Член правления Федеральной резервной системы США Лиза Кук
Фото: Jim Urquhart / Reuters
Лиза Кук — первая в истории США чернокожая женщина, вошедшая в состав правления ФРС. Она была назначена в 2022 году Джо Байденом. Должность она оставлять не намерена. «Президент Трамп заявил, что увольняет меня “при наличии на то оснований”, хотя по закону никакой причины нет и у него нет на это полномочий. Я не уйду в отставку»,— заявила госпожа Кук. Она уже наняла адвоката Эбби Лоуэлл, чтобы опротестовать решение президента в Верховном суде. И Лиза Кук, и ее адвокат отмечают, что никаких расследований в отношении нее не проводилось, обвинения в мошенничестве с ипотечными кредитами ей предъявлены не были, других уголовных дел против нее до сих пор не было.
В самой ФРС решение Дональда Трампа пока не комментируют.
Увольнение Лизы Кук — пусть пока только в письме и в соцсетях — кульминация войны Дональда Трампа с ФРС и ее главой Джеромом Пауэллом.
Президент с момента прихода к власти настаивает на скорейшем смягчении денежно-кредитной политики. Руководство ФРС, всякий раз подчеркивая свою независимость, снижать процентную ставку не торопится, опасаясь роста инфляции из-за тарифных войн, развязываемых самим господином Трампом.
Немедленная отставка госпожи Кук даст возможность Дональду Трампу обеспечить большинство мест в правлении ФРС республиканцам. По состоянию на понедельник в состав правления ФРС входили шесть человек. Оставалось вакантным одно место, на которое президент уже выдвинул кандидата. В случае ухода Лизы Кук и ее замены кем-то из республиканцев партия президента получит контроль над ФРС.
Экономисты считают перспективу подчинения воле президента исторически независимого учреждения, выполняющего функции центрального банка, опасным прецедентом. А рынки уже отреагировали на возможную отставку госпожи Кук: доллар сразу после заявления Дональда Трампа упал на 0,3% к корзине международных валют, фьючерсы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ теряют по 0,2–0,5%, падают в цене и долгосрочные казначейские облигации.