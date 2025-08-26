Трамп влип в историю ФРС

Дональд Трамп уведомил члена правления Федеральной резервной системы США Лизу Кук об увольнении. Сама госпожа Кук никуда уходить не намерена и ждет господина Трампа в суде. А экономисты уже подсчитывают, какой ущерб действия президента могут принести американской экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дональд Трамп опубликовал свое письмо госпоже Кук в Truth Social. В нем он рассказал, что та уволена, а ее полномочия прекращены немедленно.

Он обосновал легитимность своих действий законом от 1913 года и второй статьей Конституции (об учреждении должности президента и его полномочиях). В законе говорится, что президент может увольнять руководителей ФРС «только при наличии оснований». Каких именно — не уточняется, но исторически обоснованием для увольнения считались неправомерные действия или невыполнение обязанностей.

До сих пор ни один президент США не увольнял кого-то из руководства ФРС.

В качестве «основания» для увольнения президент привел недавние обвинения против госпожи Кук, выдвинутые главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Тот убежден, что госпожа Кук подделала банковские документы и сведения о собственности для получения более выгодных условий по ипотечным кредитам. 15 августа Билл Пулте направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди с просьбой провести расследование в отношении госпожи Кук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член правления Федеральной резервной системы США Лиза Кук

Фото: Jim Urquhart / Reuters Член правления Федеральной резервной системы США Лиза Кук

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Лиза Кук — первая в истории США чернокожая женщина, вошедшая в состав правления ФРС. Она была назначена в 2022 году Джо Байденом. Должность она оставлять не намерена. «Президент Трамп заявил, что увольняет меня “при наличии на то оснований”, хотя по закону никакой причины нет и у него нет на это полномочий. Я не уйду в отставку»,— заявила госпожа Кук. Она уже наняла адвоката Эбби Лоуэлл, чтобы опротестовать решение президента в Верховном суде. И Лиза Кук, и ее адвокат отмечают, что никаких расследований в отношении нее не проводилось, обвинения в мошенничестве с ипотечными кредитами ей предъявлены не были, других уголовных дел против нее до сих пор не было.

В самой ФРС решение Дональда Трампа пока не комментируют.

Увольнение Лизы Кук — пусть пока только в письме и в соцсетях — кульминация войны Дональда Трампа с ФРС и ее главой Джеромом Пауэллом.

Президент с момента прихода к власти настаивает на скорейшем смягчении денежно-кредитной политики. Руководство ФРС, всякий раз подчеркивая свою независимость, снижать процентную ставку не торопится, опасаясь роста инфляции из-за тарифных войн, развязываемых самим господином Трампом.

Немедленная отставка госпожи Кук даст возможность Дональду Трампу обеспечить большинство мест в правлении ФРС республиканцам. По состоянию на понедельник в состав правления ФРС входили шесть человек. Оставалось вакантным одно место, на которое президент уже выдвинул кандидата. В случае ухода Лизы Кук и ее замены кем-то из республиканцев партия президента получит контроль над ФРС.

Экономисты считают перспективу подчинения воле президента исторически независимого учреждения, выполняющего функции центрального банка, опасным прецедентом. А рынки уже отреагировали на возможную отставку госпожи Кук: доллар сразу после заявления Дональда Трампа упал на 0,3% к корзине международных валют, фьючерсы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ теряют по 0,2–0,5%, падают в цене и долгосрочные казначейские облигации.

Кирилл Сарханянц