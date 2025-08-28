Чем известен Мамедали Агаев

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в мошенничестве. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Мамедали Агаев в 2019 году

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Агаев Мамедали Гусейн оглы родился 3 сентября 1952 года в селе Караханбейли Нахичеванской АССР (сейчас это территория Физулинского района Азербайджана). В юности работал реквизитором, потом статистом в Нахичеванском музыкально-драматическом театре. В 1974 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств в Баку по специальности «культпросветработник высшей квалификации».

С 1975 года работал главным администратором Нахичеванского музыкально-драматического театра. С 1979 по 1981 год — стажер-руководитель Московского академического театра сатиры. В 1981–1984 годах — главный администратор Московского театра им. Н. В. Гоголя. Затем в течение двух лет был главным администратором Московского государственного детского музыкального театра под управлением Н. И. Сац.

С июня 1985 года — главный администратор, заместитель директора, директор-распорядитель Московского академического театра сатиры. С 1992 по 2021 год — директор Московского академического театра сатиры. Покинул этот пост по собственному желанию после присоединения Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и назначения художественным руководителем объединенного театра Сергея Газарова.

Заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, российским и азербайджанским орденами Дружбы. Отмечен почетной грамотой президента РФ «за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».