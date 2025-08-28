Министры «евротройки» уведомили Арагчи о возобновлении санкций против Ирана

Министры иностранных дел стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции. — "Ъ") и глава европейской дипломатии Кая Каллас уведомили иранского коллегу Аббаса Арагчи о запуске механизма возобновления санкций против Ирана («снэпбэка»). Об этом сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Глава МИД Ирана назвал действия европейцев «неоправданными, незаконными и лишенными какой-либо правовой основы».

«Министры иностранных дел трех европейских стран (Дэвид Лэмми, Йоханн Вадефуль и Жан-Ноэль Барро. — "Ъ") и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (Кая Каллас. — "Ъ") во время телефонного разговора с министром иностранных дел Аббасом Арагчи сообщили ему о своем намерении официально уведомить Совет безопасности о начале процесса, известного как механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий»,— сообщили в МИД Ирана.

Вместе с тем, страны «евротройки» подтвердили готовность достичь соглашения в течение ближайших 30 дней, отметили в ведомстве. Если за это время будет достигнуто новое соглашение с Тегераном по его ядерной программе, санкции не будут возобновлены.

Глава МИД Ирана в ответ заявил, что у «евротройки» нет правовых оснований для использования механизма «снэпбэк». Он предупредил европейских коллег, что Тегеран ответит на их действия, исходя из своих национальных интересов. Министр выразил надежду на то, что страны «евротройки» предпримут действия для исправления ситуации.

Механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий («снэпбэк»), предусмотренный резолюцией Совбеза ООН 2231, позволяет любому из государств—посредников договоренностей 2015 года (помимо европейцев это РФ, Китай и США) потребовать возвращения санкций Совбеза ООН в отношении Тегерана, отмененных в рамках ядерной сделки.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ознакомилось с документом, который «евротройка» направила в Совбез ООН. В нем говорится, что страны приняли решение запустить так называемый механизм быстрого реагирования («снэпбэк»), предусмотренный соглашением по иранской ядерной сделке 2015 года и позволяющий восстановить в отношении Тегерана жесткие санкции Совбеза ООН. Европейские страны настаивают на том, что Иран нарушил соглашение от 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий. — "Ъ"), направленное на предотвращение разработки Тегераном ядерного оружия.

В МИД РФ заявили «Ъ», что Россия не считает, что западные страны вправе угрожать Ирану санкциями и не намерена соблюдать прежние рестрикции, если об их возобновлении будет объявлено.

Анастасия Домбицкая