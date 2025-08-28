Двойные начисления осложнили первый платеж по новому сбору с интернет-рекламы

Участники рекламного рынка столкнулись с массовыми проблемами после проведения первого сбора. Как сообщает «Ъ» источник в отрасли, в личных кабинетах налогоплательщиков возникла проблема двойных начислений. Это связано с техническими сложностями перехода на новый идентификатор договора (CID), который поддерживают пока не все операторы.

В компании Starlink подтверждают, что случаи двойных начислений требуют ручной сверки и согласования с госорганами, что значительно увеличивает трудозатраты бизнеса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ситуация сборная».